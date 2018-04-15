Van’da dondurma kutularından eroin çıktı

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında hal kavşağında dondurma kamyonu durduruldu.

Durdurulan araçta Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramada dondurma kutuları içerisine gizlenmiş 150 paket halinde 80 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda araç şoförü N.T. gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.