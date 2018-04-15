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Van’da dondurma kutularından eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan dondurma kamyonundan 150 paket halinde 80 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda kamyonun şoförü gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 14:39
Van’da dondurma kutularından eroin çıktı

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında hal kavşağında dondurma kamyonu durduruldu.

Durdurulan araçta Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramada dondurma kutuları içerisine gizlenmiş 150 paket halinde 80 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda araç şoförü N.T. gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

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Van’da dondurma kutularından eroin çıktı
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