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şehitlerini binler uğurladı

TARIK YILMAZ
TARIK YILMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Ağrı şehitlerini binler uğurladı

'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Ahmet Baş'ın (28) cenazesi 'nın Karasu ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi ise memleketi 'ta toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman için Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, Kuzuluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Aynı çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi ise memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi. Evli ve bir çocuk babası şehidin cenazesinde gözyaşları oldu.

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