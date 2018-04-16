Ağrı şehitlerini binler uğurladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın (28) cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi ise memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş için Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, Kuzuluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Aynı çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi ise memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi. Evli ve bir çocuk babası şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu.