DEAŞ’a bir haftada 70 gözaltı

Dağılma sürecindeki terör örgütü DEAŞ
'a yönelik İstanbul
'da son bir haftada üç operasyon yapıldı. 14 ilçede 28 adres basıldı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olan 70 şüpheli yakalandı. Şüpheliler İstanbul Emniyeti TEM
Şube'de sorguya alındı. Tamamı yabancı olan şüphelilerin geçmiş yıllarda Suriye
'deki bazı çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri, destek sağladıkları ve aldıkları talimatlar doğrultusunda İstanbul'da "Yalnız Kurt" tarzında bireysel saldırı arayışında oldukları belirlendi. Operasyonlarda baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi.