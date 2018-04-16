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’a bir haftada 70 gözaltı

polisi terör örgütü ’a darbe üstüne darbe indiriyor. 14 ilçedeki üç operasyonda, 28 adrese baskın yapıldı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
DEAŞ’a bir haftada 70 gözaltı
Dağılma sürecindeki terör örgütü 'a yönelik 'da son bir haftada üç operasyon yapıldı. 14 ilçede 28 adres basıldı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olan 70 şüpheli yakalandı. Şüpheliler İstanbul Emniyeti Şube'de sorguya alındı. Tamamı yabancı olan şüphelilerin geçmiş yıllarda 'deki bazı çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri, destek sağladıkları ve aldıkları talimatlar doğrultusunda İstanbul'da "Yalnız Kurt" tarzında bireysel saldırı arayışında oldukları belirlendi. Operasyonlarda baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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DEAŞ’a bir haftada 70 gözaltı
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