Eski kriminal şube müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında aralarında eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı.

3 KİŞİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan U.D'nin iş yeri hekimi, R.Ç'nin ise ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyede sorguları devam ediyor.