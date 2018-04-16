Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Eski kriminal şube müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

Eski kriminal şube müdürü 'den gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, / soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 10:18

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında aralarında eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı.

3 KİŞİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan U.D'nin iş yeri hekimi, R.Ç'nin ise ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyede sorguları devam ediyor.

Son dakika: FETÖ/PDY’den firari olarak aranan karı koca öğretmen yakalandı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski kriminal şube müdürü FETÖ'den gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN