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'nün "'deki kripto yapılanması" davasında ara karar

Son dakika haberi... Örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:39
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması davasında ara karar

Örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye heyeti, bir tutuksuz sanığın tutuklanmasına, iki tutuklu sanığının ise tahliyesine hükmetti

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanıkla avukatları katıldı. Sanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarına söz verildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ekrem Baran ve Ömer Bayraktar'ın tutuklu kaldıkları süre zarfını göz önünde bulundurarak tahliyelerine, tutuksuz sanık Fırat Mercan'a uygulanan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağından tutuklanmasına hükmetti.

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FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davasında ara karar
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