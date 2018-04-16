Geç kalmış bir cevap

Başbakan Binali Yıldırım
, ABD'nin, Suriye
'ye yönelik yaptığı hava harekâtını değerlendirirken, "7 yıldır Suriye'de vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların bugün harekete geçmeleri geç kalmış bir cevaptır ancak yine de katillere verilmiş bir cevaptır. O nedenle olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi. Yıldırım, İstanbul
'da AK Parti
Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu, şu mesajları verdi. KATİLLERE VERİLMİŞ BİR CEVAPTIR
Suriye'de kimyasal silah
saldırısı ile masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. 'Kimyasal silah kullandı' diye batı birden bire mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki, 7 yıldır orada vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalınmış bir harekettir. Bugün harekete geçmeleri geç kalmış bir cevaptır ancak yine de katillere verilmiş bir cevaptır. O nedenle olumlu bir adım olarak görüyoruz.
Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma ortamı doğal olarak küresel havayı da olumsuz etkiliyor.
Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Bunun küresel, bölgesel ve ekonomik sonuçları oldu. Geçen hafta mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu. DOLAR FIRLASA ZİL TAKACAKLAR
Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük.
Sanki dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok, gerekli tedbirler alınmaktadır.