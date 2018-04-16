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'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon

'de bir eve düzenlenen operasyonda 10 tabanca, 19 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 12:35
İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri fiziki çalışmalar sonucunda 'de bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 10 tabanca, 19 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna makinesi ele geçirildi. Operasyonda, S.Ö gözaltına alındı.

Ele geçirilen torna makinesinde, kurusıkı tabancaların gerçeğe dönüştürüldüğü belirlendi.

Şüpheli S.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, cezaevindeki oğlunun, tutuklanmadan önce tabancaları eve getirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon
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