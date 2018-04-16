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İşte teröristlerin yeraltı karargâhı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
İşte teröristlerin yeraltı karargâhı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen 'de yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yer altı karargahı ortaya çıkarıldı. AA'nın görüntülediği ve inşaatı bitme aşamasındaki karargahı, Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor. Yerin 10 metre derinliğindeki karargahın üzeri, çam ormanıyla kaplı. Yer altı karargahı, ormanın içinde ağaçlar nedeniyle insansız hava araçlarının güçlükle tespit edebileceği giriş çıkışlara sahip. Zeminden ana girişe inen 8 metre genişlikteki yol, yer altına girdikten sonra yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünelle devam ediyor. Tünelin sonunda dairesel biçimde inşa edilmiş bir lobi, koridor ve konferans salonları bulunuyor.

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İşte teröristlerin yeraltı karargâhı
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