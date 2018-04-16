‘Kırmızı listedeki’ terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, 21 Mart'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, "Aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK elebaşlarından "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Aynı operasyonda Burhanlı'yla birlikte 11 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Hakkari Yüksekova'da 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca 10 Mart'ta sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik operasyon başlatılmıştı. Ağır Doğubayazıt'taki operasyonda ise 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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