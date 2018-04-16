Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDULAR

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.