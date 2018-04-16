Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Ağrı'da 2 terörist öldürüldü

: 'da 2 terörist öldürüldü

haberi... mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Valilik, son 11 gün içerisinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:22
Son dakika: Ağrı'da 2 terörist öldürüldü

mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Valilik, son 11 gün içerisinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda 2 roketatar, 2 M16 tüfeği, 1'er zagros ve bixi makineli tüfek, 6 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi. Ağrı Dağı'nda teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda son 11 gün içerisinde 1'i sağ olmak üzere toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

PYD/PKK'ya kış ve baharda ağır darbe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ağrı'da 2 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN