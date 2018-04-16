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Son dakika: ’te : 1 ölü, 3 yaralı

’de Rus uçakları tarafından gerçekleştirilen nda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 23:41 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 00:07
Son dakika: İdlib’te hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

'de Rus uçakları tarafından akşam saatlerinde gerçekleştirilen sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgedeki sivillere ait evler ciddi hasar aldı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin İdlib'in güneyindeki Maarzita beldesinde yaşayan ve henüz kimliği belli olmayan bir kadın olduğu aktarılırken, hastaneye kaldırılan diğer kişilerin ise Ma'rat Hrema beldesindeki siviller olduğu aktarıldı.

Saldırı anı yerel halk tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. İşte o anlar:

İdlib’te hava saldırısı böyle görüntülendi!

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Son dakika: İdlib’te hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
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