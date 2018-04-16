Son dakika: İdlib’te hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

İdlib'de Rus uçakları tarafından akşam saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgedeki sivillere ait evler ciddi hasar aldı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin İdlib'in güneyindeki Maarzita beldesinde yaşayan ve henüz kimliği belli olmayan bir kadın olduğu aktarılırken, hastaneye kaldırılan diğer kişilerin ise Ma'rat Hrema beldesindeki siviller olduğu aktarıldı.

Saldırı anı yerel halk tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. İşte o anlar:

İdlib’te hava saldırısı böyle görüntülendi!