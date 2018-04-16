Suriye’de petrol oyununu bozacağız

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Suriye
'deki son gelişmelere ilişkin de şunları kaydetti:
Artık Suriye'de Türkiye
'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil. Amerika'nın İngiltere
ve Fransa
ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor. Dün May, Macron ve Putin'le görüşmeler yaptım. Dostlar alışverişte görsün diye adım atılmamalı. Esad kim ne derse desin zalimdir.
Kaldı ki müdahale kimyasal olması şart değil, konvansiyonel olduğu zaman dokunmayacak mısın. Yüzbinlerce insan bu Suriye'de öldü. Bunları kim öldürdü önce bunların hesabını soralım. Türkiye'den başka Suriye halkına güvenli bir gelecek vaat eden ülke yok. 3.5 milyon Suriyeli nerde kalıyor bunun bana cevabını versinler. Kendilerine diyoruz insanca yaşayabilecekleri bir imkân sağlayalım kimse elini uzatmıyor.
Baştan beri güvenli bölge tezini söylüyorum. Obama
da Trump da bu konuda sözünde durmadı. Her terör örgütünün arkasında bir veya birkaç ülkenin siluetini görebilirsiniz. Ama Suriye halkının arkasında sadece Türkiye var. Suriye'de hava öyle dumanlı ki, kimin kimle ne yaptığı belli değil. Sadece bizim niyetimiz icraatımız açıktır. Biz Suriye'deki tüm terör örgütlerine karşıyız, etnik temizlik yapılmasın, kimse inancından dolayı zulme maruz kalmasın diyoruz. Siyasi çözüm için Suriyeli muhaliflerle oturup konuşulmalı diyoruz.
Suriye'ye atılan bombalar, füzeler, para olarak bölgeye aktarılsa tüm sığınmacıların yaşayabileceği o şehirleri kurabiliriz. Bunu yıllardır Suudi Arabistan
başta olmak üzere, batılı ülkelere, Arap ülkelerine ve diğerlerine hepsine söyledim. Bu kaynaklar Suriye'yi hâlâ yıkmak için kullanılıyor. Biz kendi kontrolümüzdeki yerlerde bu kaynakları kullanıyoruz. Ama neyle, konteynır kentlerle. Ben diyorum ki konteynır çadır kent olmasın.
Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar, petrol
üzerinde hesap yapıyor. Petrol...Ve bu oyunu da biz bozacağız. Suriye halkıyla el ele vererek, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırarak onları şaşırtmaya devam edeceğiz.