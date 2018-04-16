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Vicdan körü

Esad, binlerce sivili katlederken sessiz kalan , rejim vurulduğunda tepki gösterdi

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Vicdan körü
Suriye rejim güçlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği sivil katliamlara karşı sessiz kalan lideri Kemal , Esad'a bağlı askeri tesisler vurulunca tepki gösterdi. Antalya'da Kadın Kolları programında konuşan Kılıçdaroğlu, ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak saldırısında Suriyeli sivillerin öldüğünü iddia ederek, "Bombalar yağıyor kadın ve çocukların üzerine; ama sesleri dünyada bizim hissettiğimiz yankıyı yaratmıyor" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bugüne kadar rejim unsurlarının binlerce sivili katlettiği konvansiyonel saldırılara ilişkin şu ana kadar hiçbir eleştiri ve açıklama da yapmadı.
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