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Yalı kazasının nedeni ortaya çıktı

Tarihi ’na çarpan geminin su çözümlendi. Gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 01:59
Yalı kazasının nedeni ortaya çıktı

'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev gemi, Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi 'na çarpmıştı.

Yalıya çarpan geminin su çözümlendi. Geminin kara kutusunun çözümlenmesi sonucu, kazanın neden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi.

Habertürk TV`de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi.

Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak.

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Yalı kazasının nedeni ortaya çıktı
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