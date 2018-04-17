54 gözaltı 13 tutuklama

Erzurum:
Eski Erzincan Vali Yardımcısı Y. K. Yılmaz tutuklandı. Edirne:
Eski savcı Zafer Kılınç ve eşi Yunanistan
'a geçmek isterken yakalandı. Yurdışına kaçmak isteyen doktor İ.B. de Sazlıdere mevkisinde yakalandı. İzmir-Tokat-Konya- Balıkesir:
46 kişi gözaltına alındı. Bursa:
Eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H. ile bir polis ve hekim gözaltına alındı. Aksaray:
Memur Neşe T., DSİ'de mühendis E. Sirkeci gözaltına alındı. Öğretmen Beytullah A. ve öğretmen eşi Çiğdem A. tutuklandı. Kırşehir:
Mahrem imam Mehmet Emre Elibol ve izdivaç ablası eşi Ayşe Elibol tutuklandı. Malatya:
6 şüpheli tutuklandı. Gaziantep:
ByLock kullanan 2 kişi tutuklandı.