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54 gözaltı 13 tutuklama

MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ FURKAN NEHRİ MİHRİBAN KOÇAKER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Erzurum: Eski Erzincan Vali Yardımcısı Y. K. Yılmaz tutuklandı.
Edirne: Eski savcı Zafer Kılınç ve eşi 'a geçmek isterken yakalandı. Yurdışına kaçmak isteyen doktor İ.B. de Sazlıdere mevkisinde yakalandı.
İzmir-Tokat-Konya- Balıkesir: 46 kişi gözaltına alındı.
Bursa: Eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H. ile bir polis ve hekim gözaltına alındı.
Aksaray: Memur Neşe T., DSİ'de mühendis E. Sirkeci gözaltına alındı. Öğretmen Beytullah A. ve öğretmen eşi Çiğdem A. tutuklandı.
Kırşehir: Mahrem imam Mehmet Emre Elibol ve izdivaç ablası eşi Ayşe Elibol tutuklandı.
Malatya: 6 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep: ByLock kullanan 2 kişi tutuklandı.
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54 gözaltı 13 tutuklama
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