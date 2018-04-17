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Tüneli'nde iki TIR çarpıştı

Tüneli'nde meydana gelen sında 1 kişi hayatını kaybetti. Ankara istikametine seyreden Adana plakalı bir TIR, önünde gitmekte olan Malatya plakalı bir başka TIR'a çarptı. Öndeki araca çarpan TIR'ın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 21:03
Bolu Dağı Tüneli'nde iki TIR çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı tır, Tüneli içerisinde önünde seyreden B.S'nin kullandığı 44 HU 813 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

da hayatını kaybeden sürücü Zeki Salih'in araç içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Salih'in cesedi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı.

Diğer sürücü B.S, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle tünelde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

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Bolu Dağı Tüneli'nde iki TIR çarpıştı
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