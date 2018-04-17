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Boş TIR'da, servet değerinde 153 kg '' çıktı

’ndan, sürücülüğünü uyruklu şahsın yaptığı yabancı plakalı boş tırda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 900 bin TL değerinde 153 kilogram esrar ele geçirildi. Aracın dorsesinin muhtelif yerlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada paketlenmiş haldeki paketleri, brandayı sabit tutmak için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş olarak bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 19:18
Boş TIR'da, servet değerinde 153 kg 'zehir' çıktı

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 14 Nisan 2018 tarihinde 'ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü uyruklu Z.S. isimli şahsın yaptığı yabancı plakalı boş tır, risk analizi saha çalışması çerçevesinde Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü personelince X-Ray taramasına sevk edildi.



TAHTA BRANDA ÇITALARINA ZULALAMIŞLAR

Tarama esnasında aracın dorsesinin muhtelif yerlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada dorse üzerindeki brandayı sabit tutmak için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş vaziyette 153 kilogram 208 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON 900 BİN TL

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 3 Milyon 900 Bin TL olduğu tahmin edildiği açıklandı.

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Boş TIR'da, servet değerinde 153 kg 'zehir' çıktı
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