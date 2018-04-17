CHP ve HDP cinsel istismarcıları savundu

TALİ komisyon olarak Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görüşülen cinsel istismar yasa tasarısı ile ilgili CHP
ve HDP
'li milletvekillerinin failleri koruyucu sözleri AK Parti Kahramanmaraş
Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nu kızdırdı. Görüşmede, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, bu suçu işleyenlerin kimyasal kastrasyona tabi tutulmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. CHP Ankara
Milletvekili Şenal Sarıhan ise infaz yasasının amacının, kişiye o suçu bir daha işlememesi için hesaplaşma imkânı vermek olduğuna belirtti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Reyhanlıoğlu'nun, CHP ve HDP milletvekillerine yönelik, "CHP ve HDP'liler, faile sahip çıkarak konuşuyor" sözleri, AK Parti ile muhalefet vekilleri arasında tartışmaya neden oldu. CHP ve HDP'li milletvekillerinin bu söze itiraz ederek tepki göstermesi üzerine, Reyhanlıoğlu, cinsel istismar suçlularını kastederek, "O zaman gidip hepsini kucaklayın" ifadelerini kullandı. ANKARA