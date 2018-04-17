Özal basit ama etkili bir yolu seçti. Bir ev kurdu. Ev arı peteğinden kurulmuştu ve kendisi de o evin çatısı oldu. Yüzü hep gülen Özal'ın o dönem için en önemli özelliği asker olmamasıydı. O dönemler her şey devlet demekti, devletin kritik organlarını da cuntacılar kontrol ediyordu. Hep halkın içinde kaldı, böylece hep göz önünde oldu. Göz önünde olmak demek, medyanın da gözünün önünde olmak demekti. Turgut Özal yaptığı her hamlede karşısında medyayı buldu. Çocukları üzerinden medya aracılığıyla saldırılara, itibar suikastlerine maruz kaldı. Hatta bir konuşması esnasında gerçek bir suikastle karşı karşıya kalmıştı. Ama başaramadılar... Özal, "Allahın verdiği ömrü onun izninden başka alacak yoktur!" diyerek meydan okudu onu silahla indirmek isteyenlere.

İşte Turgut Özal'ın hayatının özeti:

Değişimin lideri Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı