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şüphelisi üzerinde 61 bin dolarla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) eğitim yapılanmasına yönelik ve 'da düzenlenen operasyonda aralarında sözde "Çukurova Eyalet Talebe Mesulü" ile Adana sorumlusu olduğu ileri sürülen şüphelilerin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 09:41
FETÖ şüphelisi üzerinde 61 bin dolarla yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /'nin eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Çukurova Eyalet Talebe Mesulü" olduğu öne sürülen Abdulsamet S'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Ekipler şüpheliyi, eşi Esin S. ile merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde otomobille seyir halindeyken yakaladı.

Abdulsamet S. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, Esin S. ise hakkında yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramada 20 bin lira ele geçirildi.

- Adana sorumlusu da İstanbul'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğünce terör örgütünün eğitim yapılanmasında Adana sorumlusu olarak yer aldığı iddiasıyla aranan Güngör G. de 'da polis ekiplerince üzerinde 61 bin dolar ve başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

Adana'ya getirilen şüpheli, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "yaşam koçluğu" yaparak geçimini sağladığını öne sürdü.

Her üç şüpheli de işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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FETÖ şüphelisi üzerinde 61 bin dolarla yakalandı
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