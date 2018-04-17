FETÖ’nün papazı cevap veremedi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütleri FETÖ
ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına başlandı. Davayı Brunson'ın eşi Norine, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile kilise görevlileri de takip etti. Brunson Türkçe yaptığı savunmada tüm iddiaları reddetti. Brunson, FETÖ'nün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari sanık Bekir Baz'ı tanımadığını savundu. Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali tespit edilmişti. Öğle arasından sonraki savunmasında bir anda ağlamaya başlayan Brunson, kısa süreli fenalık geçirdi. Psikolojik olarak zor durumda olduğunu söyleyen sanık hücresinin değiştirilmesini talep etti. Mahkeme, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.