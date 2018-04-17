Herekol'a, F-16 ve ATAK helikopterli büyük operasyon

Gündüz saat 14.00 sıralarında gözlem uçuşu yapan İnsansız Hava Araçları, Siirt- Şırnak sınır hattında bir grup bölücü terör örgütü mensubu bulunduğunu tesbit etti.

Yapılan hazırlıkların ardından saat 17.30 sıralarında F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu 7 terörist, Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde etkisiz hale getirildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile geniş çaplı operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. Siirt Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca 17 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Siirt- Şırnak sınır hattında bulunan Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen İnsansız Hava Aracı ile aynı bölgede 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile genişletilen hava destekli operasyon devam ettirilmektedir."

TUNCELİ'DE 9 ODALI SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Öteyandan, Tunceli'de de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i 9 odalı 6 sığınak ve mağara imha edildi. Sığınaklarda 3 EYP, el bombası, amonyum nitrat, televizyon, masaj aleti ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Tunceli Valiliği, Nazımiye ve Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Pülümür kırsalında 3 mağara ve biri 9 odalı 3 sığınak imha edilmiştir. Bu yerlerde 3 adet EYP düzeneği, 1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 1 adet terörist kıyafeti, 6 adet akü, 11 adet pil bloğu, 8 adet uyku tulumu, 1 adet el feneri, 15 çift mekap ayakkabı, 10 adet branda, 1 adet ocak, 10 adet küçük tüp, 1 adet çakmak gazı, 30 metre naylon, 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet büyük tüp, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet tansiyon aleti, 1 adet masaj aleti, 30 adet ampul, 1 adet 37 ekran TV, 150 kilogram şeker, 50 kilogram salça, 10 kilogram pirinç, 50 kilogram peynir, 500 metre su hortumu, 40 kilogram motor yağı, 40 adet testere, 10 kilogram mercimek, 45 kilogram tuz, 1 adet lehim makinesi, çok miktarda mutfak malzemesi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 adet EYP düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.