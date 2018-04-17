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ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
‘Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor’
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı dün gerçekleşti. MYK toplantısıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , CHP lideri Kemal 'nun Türkiye karşıtı söylemlerini eleştirdi. Ünal şöyle konuştu: "Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor. Bu Erdoğanfobia, onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda. Suriye'de 1 milyondan fazla insanı katleden Esad'a dönük bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun, CHP'sinin tek bir eleştirisini duymamışsınızdır. Ama aynı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize yönelik her türlü hakareti, yalanı alışkanlık haline getirdiğini görürsünüz."
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‘Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor’
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