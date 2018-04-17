AK Parti
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı dün gerçekleşti. MYK toplantısıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Türkiye karşıtı söylemlerini eleştirdi. Ünal şöyle konuştu: "Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor. Bu Erdoğanfobia, onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda. Suriye'de 1 milyondan fazla insanı katleden Esad'a dönük bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun, CHP'sinin tek bir eleştirisini duymamışsınızdır. Ama aynı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize yönelik her türlü hakareti, yalanı alışkanlık haline getirdiğini görürsünüz."