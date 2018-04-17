Kırmızı listedeki hain 6 korumasıyla öldürüldü

Mehmetçik, PKK
'lı teröristlere nefes aldırmıyor. 26 Mart'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı etkisiz hale getirildi. Burhanlı'nın 6 korumasının da aynı saldırıda öldürüldüğü belirlendi. Öldürülen diğer teröristlerin isimleri şöyle: "Argeş Tekoşer"' kod adlı İbrahim Gelici, "Cıwan Kıçi" kod adlı Mehdi Dalmış, "Zagros" kod adlı Yıldırım Koca, "Rüstem Şemzinan" kod adlı Cengiz Dündar, "Tekoşer Mardin" kod adlı Mehmet Reşit Savucu ve "Gever" kod adlı Vedat Çetin.
Ayrıca o operasyonda 2 teröristin sınır bölgesindeki arama tarama faaliyeti yürüten komandolara teslim oldukları ortaya çıktı. TUNCELİ'DE DE AĞIR DARBE
İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; Tunceli kırsalında geçen yıl 184 terörist etkisiz hale getirilirken, bu yılın ocak ayından bu yana ise 17 terörist öldürüldü. Son 3.5 aylık dönemde aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride yer alan "Panzer Kemal"' kod adlı Medeni Sayılgan, 600 bin lira ödüllü turuncu listede yer alan örgütün Nazımiye sorumlusu olan Cihan Kıt ile 300 bin lira ödüllü gri listede aranan teröristler Zeynep Miran, Mehmet Reber Çetin, Maşallah Malazgirt'in de bulunduğu 17 terörist ölü ele geçirildi. Raporda teröristlere ait 88 barınak, sığınak ve deponun da imha edildiği belirtildi.