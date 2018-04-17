‘Macron Rusya ile aramızı açamaz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Doğu Guta
'da kimyasal saldırılar artmasaydı, Türkiye'ye gelip Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşmeyi planlıyordum" sözlerine açıklık getiren Çavuşoğlu, "Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron, üçlü zirve yapılmadan önce Ankara
'ya gelmek ve bu zirveye katılmak istediğini söyledi. Bu gelişmeler kimyasal silahların kullanılmasından önceydi. Bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Bundan bağımsız gelmek istedi ve üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin" diye konuştu. Çavuşoğlu, Macron'un "Fransa müdahalede bulundu, Türkiye ile Rusya
'yı ayrıştırdı" sözü ile ilgili de "Doğru bir söz değil. Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanı'nın ayıracağı kadar zayıf değil. Rusya ile güçlü ilişkilerimiz var. Rusya'yla ilişkilerimiz NATO'ya alternatif değil" dedi. Bu arada Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile de yaklaşık 1 saat görüştü. Stoltenberg, Türkiye'nin çok değerli ve önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.