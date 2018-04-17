Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Provokasyona geçit verilmedi

Provokasyona geçit verilmedi

Didim açıklarındaki kayalıklara dikilen Yunan bayrağını SAT komandoları kaldırdı. Olayı, “ benzeri girişim” diye tanımlayan Başbakan Yıldırım: Benzer durumda karşılık vermeye kararlıyız

BURAK ERDEM ÇELİK
STELYO BERBERAKIS BURAK ERDEM ÇELİK SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Provokasyona geçit verilmedi
Bir grup Yunan, Aydın Didim açıklarındaki 'Hurşit' (Anthropofagos) olarak bilinen kayalığa Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulmasıyla bölgeye hareket eden ekipleri ve SAT komandoları, Aydın'ın Didim açıklarındaki kayalığa çıkarak, bayrağı kaldırdı.

YILDIRIM DUYURDU
Cuma günü yaşandığı öğrenilen gelişmeyi Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" paneli sonrası gazetecilere bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım duyurdu. Yıldırım, " kayalıklarına benzer bir girişim" olarak tanımladığı olayın Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklarda meydana geldiğini, dikilen Yunan bayrağının ise Sahil Güvenlik birimleri tarafından kaldırıldığı bilgisini paylaşarak şu mesajları verdi:

KARŞILIĞINI VERİRİZ
'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik, komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar, oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.

İLGİNÇ ZAMANLAMA
Olayın Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün Kaş'ın karşısında bulunan Metis adasındaki programı öncesinde gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Çipras'ın burada "Türk - Yunan anlaşmazlıklarının barışçıl ve diyalog yoluyla giderilmesi" yönünde mesajlar vermesi bekleniyordu.

'CİDDİYE ALMAMAK LAZIM'
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir: Lefkoşa Yürüyüşü" için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik provokatif bir dil kullanan Yunanistan'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Yunanistan, halkına ekonomik sıkıntıları unutturabilmek için Türkiye'yi gündeme getiriyor. ''ya 1 saatte gireriz' diyorlarmış. Siz Ankara'ya 1 saatte uçakla bile gelemezsiniz. Senin etin ne budun ne? Çok ciddiye almamak lazım" diyerek cevap verdi.

'TAHRİKTEN UZAK DUR'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak toplantıda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da Bayrak krizinden önce yaptığı değerlendirmede son dönemlerde yaşanan gerilimlere değindi. Yunanistan'a gerginliğe neden olacak adımlardan kaçınması mesajını veren Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim komşumuzdur, ilişkilerimizi geliştirmek için çeşitli adımlar da attık. Sorunlar var elbette, çözüm bulmak için görüşmeleri de sürdürüyoruz. Kimin olduğu belli olmayan adacıklar var, bu konuda görüş birliği yok. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Provokasyona geçit verilmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN