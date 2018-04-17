Provokasyona geçit verilmedi

Bir grup Yunan, Aydın Didim açıklarındaki 'Hurşit' (Anthropofagos) olarak bilinen kayalığa Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulmasıyla bölgeye hareket eden sahil güvenlik
ekipleri ve SAT komandoları, Aydın'ın Didim açıklarındaki kayalığa çıkarak, bayrağı kaldırdı. YILDIRIM DUYURDU
Cuma günü yaşandığı öğrenilen gelişmeyi Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" paneli sonrası gazetecilere bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım duyurdu. Yıldırım, "Kardak
kayalıklarına benzer bir girişim" olarak tanımladığı olayın Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklarda meydana geldiğini, dikilen Yunan bayrağının ise Sahil Güvenlik birimleri tarafından kaldırıldığı bilgisini paylaşarak şu mesajları verdi: KARŞILIĞINI VERİRİZ Ege Denizi
'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik, komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar, oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. İLGİNÇ ZAMANLAMA
Olayın
Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün Kaş'ın karşısında bulunan Metis adasındaki programı öncesinde gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Çipras'ın burada "Türk - Yunan anlaşmazlıklarının barışçıl ve diyalog yoluyla giderilmesi" yönünde mesajlar vermesi bekleniyordu. 'CİDDİYE ALMAMAK LAZIM'
Başbakan
Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu, "Vakıf
Şehir: Lefkoşa
Yürüyüşü" için geldiği
Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde
gazetecilere açıklamalarda
bulundu. Türkiye'ye yönelik provokatif
bir dil kullanan Yunanistan'a tepki
gösteren Çavuşoğlu, "Yunanistan, halkına
ekonomik sıkıntıları unutturabilmek
için Türkiye'yi gündeme getiriyor.
'Ankara
'ya 1 saatte gireriz'
diyorlarmış. Siz Ankara'ya 1 saatte
uçakla bile gelemezsiniz. Senin etin
ne budun ne? Çok ciddiye almamak
lazım" diyerek cevap verdi. 'TAHRİKTEN UZAK DUR'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak toplantıda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da Bayrak krizinden önce yaptığı değerlendirmede son dönemlerde yaşanan gerilimlere değindi. Yunanistan'a gerginliğe neden olacak adımlardan kaçınması mesajını veren Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim komşumuzdur, ilişkilerimizi geliştirmek için çeşitli adımlar da attık. Sorunlar var elbette, çözüm bulmak için görüşmeleri de sürdürüyoruz. Kimin olduğu belli olmayan adacıklar var, bu konuda görüş birliği yok. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır" dedi.