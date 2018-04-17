Silopi'deki FETÖ davasında 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

FETÖ/PDY'ce 15 Temmuz gecesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada karar verildi.

14 SANIĞA AĞIR MÜEBBET

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kararda, 2'si Kurmay Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 2'si Üsteğmen, 8'i Astsubay olmak üzere 14 sanık hakkında 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TERZİ'NİN EMRİ İLE…

Sanıkların 15 Temmuz gecesi darbeci asker Semih Terzi'nin emri ile Van Asayiş Kolordu Komutanı, şu an 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest etmek için helikopter ile Van'a intikal eden kişiler olduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi Temel son olarak terörü süpürme operasyonu kapsamında Afrin harekatını yürüttü.

Mahkeme, 1'i üsteğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 5 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.