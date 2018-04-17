Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Silopi'deki FETÖ davasında 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

'deki davasında 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'ın ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin yürütülen davada karar verildi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 14 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken 5 sanık beraat etti. Hüküm giyen sanıkların gecesi darbeci ’nin emri ile ’i derdest etmek için helikopter ile Van’a intikal eden darbeci askerler olduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 17:53
Silopi'deki FETÖ davasında 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

/'ce gecesi Şırnak'ın ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada karar verildi.

14 SANIĞA AĞIR MÜEBBET

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kararda, 2'si Kurmay Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 2'si Üsteğmen, 8'i Astsubay olmak üzere 14 sanık hakkında 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Silopi'deki darbe girişimi davasında tim amirinden flaş ifadeler

TERZİ'NİN EMRİ İLE…

Sanıkların 15 Temmuz gecesi darbeci asker 'nin emri ile , şu an 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral 'i derdest etmek için helikopter ile Van'a intikal eden kişiler olduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi Temel son olarak terörü süpürme operasyonu kapsamında Afrin harekatını yürüttü.

Mahkeme, 1'i üsteğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 5 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Silopi'deki FETÖ davasında 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN