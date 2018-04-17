Stoltenberg: Türkiye ittifak için stratejik öneme haiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
'i kabul etti. Toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Stoltenberg, Türkiye
'nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı. Stoltenberg'in temmuz ayında Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg'in Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdi operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, terörle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.