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Stoltenberg: ittifak için stratejik öneme haiz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Stoltenberg: Türkiye ittifak için stratejik öneme haiz
Cumhurbaşkanı , dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genel Sekreteri 'i kabul etti. Toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Stoltenberg, 'nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı. Stoltenberg'in temmuz ayında Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg'in Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdi operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, terörle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.
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Stoltenberg: Türkiye ittifak için stratejik öneme haiz
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