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Terör örgütü 'ye operasyon

Son dakika... Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı - Şüphelilerden birinin milletvekili Erdal Ataş'ın danışmanı olduğu öğrenildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:05
Terör örgütü MKP'ye operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütü adına faaliyet yürütmek suçlarından A.R.B, Ş.K, O.E. ve R.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER ARASINDA HDP MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI DA VAR

Başkentte terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, aralarında Milletvekili Erdal Ataş'ın danışmanın da olduğu 4 kişi, yasa dışı Maoist Komünist Parti () üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlılardan Ş.K'nin Ankara sorumlusu olduğu ve HDP İstanbul Milletvekili Ataş'ın da danışmanlığını yaptığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Terör örgütü MKP'ye operasyon
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