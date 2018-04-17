Terör örgütü MKP'ye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütü adına faaliyet yürütmek suçlarından A.R.B, Ş.K, O.E. ve R.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER ARASINDA HDP MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI DA VAR

Başkentte terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın danışmanın da olduğu 4 kişi, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlılardan Ş.K'nin Ankara sorumlusu olduğu ve HDP İstanbul Milletvekili Ataş'ın da danışmanlığını yaptığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.