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’den için ‘dolaylı’ tanımlama

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
AB’den FETÖ için ‘dolaylı’ tanımlama
Komisyonu Türkiye Raporu, bir buçuk yıl aradan sonra açıklandı. İlerleme raporu ile stratejik belgede komisyon, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu teyit ederek, müzakerelerin tam üyeliği hedeflediğine vurgu yaptı. Raporda, 'nün, " tarafından terör örgütü kabul edilip, darbe teşebbüsünden sorumlu tutulduğu" ifadeleri de yer aldı. Bu yönüyle komisyon raporunun, FETÖ'nün terör örgütü olduğunu doğrudan kabul etmemekle birlikte, Türkiye'nin yaklaşımına yer vererek "kaçamak" ve "dolaylı" bir tanımlamayı tercih etmesi dikkat çekti. Raporda, 2017'de Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi. Türkiye ise raporda Kıbrıs ve Ege konularında 'birlik dayanışması' kisvesi altında hareket edildiğine, FETÖ tehdidine değinilmediğine dikkat çekti. Raporun dengeli ve objektif olmadığına dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ne yazık ki AB Komisyonu içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini göstermiştir" denildi.
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AB’den FETÖ için ‘dolaylı’ tanımlama
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