Antalya’da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlileri geçtiğimiz 17 Mart günü Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen nevruz etkinliğini provoke etmek için PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaparak slogan atan, terör örgütüne ait sözde bayrakları açarak teşhir eden, terör örgütünün sözde marşını toplu halde söyleyip/söyleten, öldürülen teröristleri sözde şehit olarak kabul edip kendince saygı duruşunda bulunan ve bu yolla gerçekleşen etkinliği terör örgütünün gösterisine dönüştürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü 18 yaşından küçük 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ş.G., H.Y., D.G., G.A.A., B.E., E.K., K.T. ile 18 yaşından küçük L.B., D.G. ve S.Ç. adli makamlara sevk edildi. 10 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

