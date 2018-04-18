AB Bakanı Ömer Çelik'ten AB İlerleme Raporu'na sert tepki

AB Bakanı Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Biz burada objektif bir dille yazılmamış bir metin görüyoruz. AB'nin, FETÖ'nün ortaya koyduğu tehdidi anlamadığını görüyoruz." dedi.

Bakan Çelik'in konuşmasından satırbaşları:

"YAKINLAŞMAYI TEŞVİK ETMEKTEN UZAK BİR RAPOR"

"Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Avrupa Birliği'nin müzakere yapılmasından uzaktır. Göç anlaşmasından, sığınmacıya mali yardım var, Suriye'ye maddi yardım var. 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir. Yakın zamanda gerekirse Komisyon'a mektup yazmayı da düşünüyorum. Türkiye'ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz."

"TÜRKİYE'YE KARŞI HAKKANİYETLİ BİR YAKLAŞIMDA BULUNULMADI"

Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunun altı çiziliyor. Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmadı. Türkiye, AB yaklaşımlarından uzaklaşmakla itham ediliyor, ancak pek çok yaklaşımda da ilerleme kaydettiği söyleniyor. Bu söylem, siyasi bir söylemdir. Türkiye, bütün bu yaklaşımlara rağmen, kararlılığını sürdürüyor."

"KOSKOCA AB, GÜNEY KIBRIS'IN ESİRİ OLMUŞ"

"Kıbrıs konusunda ise ilkesizlik devam ediyor. Koskoca AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumdadır. Mahalle dayanışması dediğim, AB'nin kendi değerleriyle çelişen bir tutumdur. Kuşkusuz bu rapor da, diğer raporlar da doğası gereği eleştireldir. Biz bu eleştirileri fırsat kabul ediyoruz. Berbar çalışmaya odaklı bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa, birileri bizim için çalışmış, belli noktaları tespit etmiş deriz, ancak burada geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz. Türkiye'de FETÖ'cü terör örgütü, yargıyı ele geçirmek üzereyken, hala bu eleştirileri sürdürüyorlar. Peki Türkiye'ye hangi ortak çalışma önerisinde bulunmuşlar?"