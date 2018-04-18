Devlet Bahçeli: 26 Ağustos’ta sandığa gidelim

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye
'nin yeni hükümet sistemine geçmek için 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanmasının mümkün olmadığını belirterek erken seçim
çağrısı yaptı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: Cumhurbaşkanı
ve Milletvekili Genel Seçimi'nin zamanında yapılmasıyla ilgili talepler doğal bir haktır. Partimizin bugüne kadar kanaati hep bu yönde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da düşünce, ifade ve temennisi de farklı değildir. Ancak önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır. Seçim var mı yok mu, erken mi olacak, zamanında mı yapılacak anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir.
Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize samimi ve tartışılmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur: 26 Ağustos
2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi'yle Büyük Taarruzun
yıldönümlerinde, Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı, hem de Milletvekili Genel Seçiminde
Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir.