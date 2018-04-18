Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Devlet Bahçeli: 26 Ağustos’ta sandığa gidelim

: ’ta sandığa gidelim

SELÇUK ADIGÜZEL ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Devlet Bahçeli: 26 Ağustos’ta sandığa gidelim
Genel Başkanı 'nin yeni hükümet sistemine geçmek için 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanmasının mümkün olmadığını belirterek erken çağrısı yaptı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:
ve Milletvekili Genel Seçimi'nin zamanında yapılmasıyla ilgili talepler doğal bir haktır. Partimizin bugüne kadar kanaati hep bu yönde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da düşünce, ifade ve temennisi de farklı değildir. Ancak önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır. Seçim var mı yok mu, erken mi olacak, zamanında mı yapılacak anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir.
Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize samimi ve tartışılmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur: 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi'yle yıldönümlerinde, Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı, hem de Milletvekili Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet Bahçeli: 26 Ağustos’ta sandığa gidelim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN