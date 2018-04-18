"Geç olsun da Türkiye için güç olmasın"

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Erken seçim muhalefete mi yarar yoksa iktidara mı?

Sizi bilmem ama ben bu sorunun cevabını, girdiği 7 seçimin hepsini kaybeden muhalefetin tavrında değil, 11 seçimin 11'ini de kazanan Erdoğan'ın tercihinde arayanlardayım...

Zira Erdoğan, seçim denildiğinde hem teorik hem de pratik olarak en rasyonel tavrı takınan aktör olduğunu her defasında kanıtlamış birisi. Yani söz konusu olan şans değil bir siyasi akıl.

Kuşkusuz, şimdi de, "Malazgirt zaferinin yıldönümü" dışında seçimleri etkileyecek daha gerçek faktörleri göz önünde tutarak karar verecektir.

Bayram tatili, yayla dönemi vs...

Dolayısıyla tüm Türkiye gibi, gözlerimiz bugün yapılacak Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden çıkan sonuçta olacak.

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