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"Geç olsun da Türkiye için güç olmasın"

Lideri ’nin çağrısı siyasi kulisleri hareketlendirdi. Bugünkü köşesini Bahçeli’nin bu önemli çağrısına ayıran önemli detaylara yer verdi.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 09:41
Geç olsun da Türkiye için güç olmasın

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

muhalefete mi yarar yoksa iktidara mı?

Sizi bilmem ama ben bu sorunun cevabını, girdiği 7 seçimin hepsini kaybeden muhalefetin tavrında değil, 11 seçimin 11'ini de kazanan Erdoğan'ın tercihinde arayanlardayım...

Zira Erdoğan, seçim denildiğinde hem teorik hem de pratik olarak en rasyonel tavrı takınan aktör olduğunu her defasında kanıtlamış birisi. Yani söz konusu olan şans değil bir siyasi akıl.

Kuşkusuz, şimdi de, "Malazgirt zaferinin yıldönümü" dışında seçimleri etkileyecek daha gerçek faktörleri göz önünde tutarak karar verecektir.

Bayram tatili, yayla dönemi vs...

Dolayısıyla tüm Türkiye gibi, gözlerimiz bugün yapılacak Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden çıkan sonuçta olacak.

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