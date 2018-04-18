İngiltere'de skandal görüntü! Terörist Anna Campbell'ın posterleri duraklara asıldı

POSTERLERİ DURAKLA ASILDI

YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.