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'de skandal görüntü! Terörist Anna Campbell'ın posterleri duraklara asıldı

Son dakika haberi.. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:24
İngiltere'de skandal görüntü! Terörist Anna Campbell'ın posterleri duraklara asıldı

POSTERLERİ DURAKLA ASILDI

YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

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İngiltere'de skandal görüntü! Terörist Anna Campbell'ın posterleri duraklara asıldı
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