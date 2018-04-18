İngiltere'de skandal görüntü! Terörist Anna Campbell'ın posterleri duraklara asıldı
Son dakika haberi.. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:18Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:24
POSTERLERİ DURAKLA ASILDI
YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.