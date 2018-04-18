Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İntihar ihbarından cinayet ortaya çıktı

ihbarından cinayet ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018

'da ihbarı alan polis, olay yerinde cinayetle karşılaştı. Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi Dere Sokağı'nda önceki akşam meydana gelen olayda 39 yaşındaki Yusuf G., evinde arkadaşı Ümit Tekbaş (26) ile buluşup alkol aldı. İkili, bir süre sonra da uyuşturucu madde kullanınca aralarında tartışma çıktı. Yusuf G.'nin tabancası ateş aldı ve Ümit Tekbaş göğsüne isabet eden kurşunla öldü. Yusuf G., uyuşturucunun etkisiyle balkona çıkarak 'Polis, polis' diye bağırınca vatandaşlar 155'e intihar' ihbarında bulundu. Yusuf G. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, "Birlikte uyuşturucu aldık. Sonra bende kanal değişti, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar ihbarından cinayet ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN