İntihar ihbarından cinayet ortaya çıktı

İstanbul'da intihar ihbarı alan polis, olay yerinde cinayetle karşılaştı. Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi Dere Sokağı'nda önceki akşam meydana gelen olayda 39 yaşındaki Yusuf G., evinde arkadaşı Ümit Tekbaş (26) ile buluşup alkol aldı. İkili, bir süre sonra da uyuşturucu madde kullanınca aralarında tartışma çıktı. Yusuf G.'nin tabancası ateş aldı ve Ümit Tekbaş göğsüne isabet eden kurşunla öldü. Yusuf G., uyuşturucunun etkisiyle balkona çıkarak 'Polis, polis' diye bağırınca vatandaşlar 155'e intihar' ihbarında bulundu. Yusuf G. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, "Birlikte uyuşturucu aldık. Sonra bende kanal değişti, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

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