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Abdrakhmanov 'ya geliyor

Kairat Abdrakhmanov, 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde resmi bir ziyarette bulunacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:44
Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrakhmanov Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında 19 Nisan 2018 tarihinde 'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuk Bakanın eşbaşkanlıklarındaki heyetler arasında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 4. Toplantısı icra edileceği kaydedildi.

Toplantı vesilesiyle ülkemizi ziyaret edecek Bakan Abdrakhmanov'un Ankara'da bazı üst düzey görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü kaydedildi.
Yapılacak görüşmelerde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önümüzdeki yaz aylarında ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nın hazırlıkları başta olmak üzere ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler tüm boyutlarıyla ele alınacağı bildirildi.

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Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrakhmanov Ankara'ya geliyor
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