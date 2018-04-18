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: sığınağında mühimmat ve düzeneği ele geçirildi

haberi... Hakkari'nin İlçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tespit edilen terör örgütü 'ya ait sığınakta silah, mühimmat, el yapımı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 13:01
Son dakika: PKK sığınağında mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Hakkari'nin İlçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tespit edilen terör örgütü 'ya ait sığınakta silah, mühimmat, el yapımı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, janhdarma ekiplerinin Yüksekova kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Kepre Yaylası kırsal alanında, tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada, 9 tüp ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı tuzaklamak için hazırlanmış 5 elektronik devre kartı, 7 pil bloğu, 5 tüp, 40 kilogram amonyum nitrat, 400 fişek, 4 fünye, 10 metre kablo, 5 kilogram çivi, 20 mayın kapağı, 9 kalaşnikof şarjörü, 18 litre mazot, 60 hücum yeleği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olay yerinde imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Son dakika: PKK sığınağında mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi
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