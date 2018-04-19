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İhraç edilen 15 hakim ve savcının itirazı reddedildi

HSK , / soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 hakim ve savcının itirazını reddetti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:35
İhraç edilen 15 hakim ve savcının itirazı reddedildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) , Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 hakim ve savcının itirazını reddetti.

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HSK Genel Kurulunun konuya ilişkin kararı, 'de yayımlandı. Buna göre Genel Kurul, meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm delilleri inceleyen Kurul, 15 hakim ve savcının taleplerini esastan reddetti.

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İhraç edilen 15 hakim ve savcının itirazı reddedildi
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