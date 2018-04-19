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’ta Jandarma 23 Nisan öncesi çocukları unutmadı

ve etkinlikleri kapsamında jandarma öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:47
Kars’ta Jandarma 23 Nisan öncesi çocukları unutmadı
İl Jandarma Komutanlığı, Digor İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dağpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan anaokulu, ilk ve orta okul öğrencilerini okullarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarette, 65 anaokulu, 440 ilk ve ortaokul öğrencisine çikolata, oyuncak, Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Jandarma öğrencilerle birlikte ve etkinlikleri nedeniyle okullar balonlar ve bayraklarla süsledi.

Öte yandan ziyaret sonrasında okul idareci ve öğretmenleri, öğrencilerle yakından ilgilenen Jandarma'ya teşekkür etti.
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Kars’ta Jandarma 23 Nisan öncesi çocukları unutmadı
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