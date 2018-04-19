Kars’ta Jandarma 23 Nisan öncesi çocukları unutmadı

Kars
İl Jandarma Komutanlığı, Digor İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dağpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan anaokulu, ilk ve orta okul öğrencilerini okullarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ziyarette, 65 anaokulu, 440 ilk ve ortaokul öğrencisine çikolata, oyuncak, Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Jandarma öğrencilerle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri nedeniyle okullar balonlar ve bayraklarla süsledi.
Öte yandan ziyaret sonrasında okul idareci ve öğretmenleri, öğrencilerle yakından ilgilenen Jandarma'ya teşekkür etti.