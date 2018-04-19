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‘Menbiçliler, Türk sunu bekliyor’

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
‘Menbiçliler, Türk ordusunu bekliyor’
'de yerel halkın malını mülkünü gasp eden /-YPG'li teröristler, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma'nın evini de işgal etti. Cuma,"Menbiçliler Türk sunu bekliyor. En başta da ben bekliyorum" dedi. İşte Menbiç doğumlu Cuma'nın SABAH'a anlattıkları:
varken, Menbiç'i yüzleri maskeli kişiler yönetiyordu. Şimdi aynısını PYD yapıyor. Menbiç'i yönetenler Kandil'den gelenler ve hiç Arapça bilmiyorlar. Şuana kadar yüzlerini hiç kimse görmedi ve gerçek isimlerini de kimse bilmiyor. Bunlar DEAŞ ile aynı yöntemi kullanıyorlar. Menbiç halkı buna çok tepkili. Halktan haraç alıyorlar.
Suriye halkının büyük bir kısmı 'nin arkasında olduğu için şuanda Türkiye şuanda büyük bir arabuluculuk gücüne sahip. Bazı bölgelerde Ruslar üzerinden yürüyen arabuluculuk görüşmeleri oluyor. Ama komisyonlar bizi arıyor ve "Ruslara güvenmiyoruz, garantör olarak Türkiye'yi istiyoruz" diyorlar.
Türkiye'nin aktif, dengeli ve sahayı çok iyi okuyabilen mükemmellikte bir dış politikası var.
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‘Menbiçliler, Türk ordusunu bekliyor’
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