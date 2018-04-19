‘Menbiçliler, Türk ordusunu bekliyor’

Suriye
'de
yerel halkın malını
mülkünü gasp
eden PKK
/PYD
-YPG'li
teröristler,
Suriye Türkmen
Meclisi Başkanı
Dr. Muhammed
Vecih Cuma'nın
evini de işgal etti.
Cuma,"Menbiçliler
Türk ordu
sunu bekliyor.
En başta da
ben bekliyorum"
dedi.
İşte Menbiç doğumlu
Cuma'nın SABAH'a anlattıkları: DeaŞ
varken, Menbiç'i
yüzleri maskeli kişiler yönetiyordu.
Şimdi aynısını PYD
yapıyor. Menbiç'i yönetenler
Kandil'den gelenler ve hiç
Arapça bilmiyorlar. Şuana
kadar yüzlerini hiç kimse görmedi
ve gerçek isimlerini de
kimse bilmiyor. Bunlar DEAŞ
ile aynı yöntemi kullanıyorlar.
Menbiç halkı buna çok tepkili.
Halktan haraç alıyorlar.
Suriye halkının büyük
bir kısmı Türkiye
'nin arkasında
olduğu için şuanda Türkiye
şuanda büyük bir arabuluculuk
gücüne sahip. Bazı bölgelerde
Ruslar üzerinden yürüyen
arabuluculuk görüşmeleri
oluyor. Ama komisyonlar bizi
arıyor ve "Ruslara güvenmiyoruz,
garantör olarak Türkiye'yi
istiyoruz" diyorlar.
Türkiye'nin aktif, dengeli
ve sahayı çok iyi okuyabilen
mükemmellikte bir dış politikası
var.