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Öldürülen Gri listedeki terörist hakkında flaş ayrıntı

Gri listede yer alan terörist hakkında yeni ayrıntı ortaya çıkarıldı. Teröristin daha önce 2 polisi şehit ettiği ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 12:26
Öldürülen Gri listedeki terörist hakkında flaş ayrıntı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda ölü olarak ele geçirilen Yusuf Buldağ'ın, 10 Ekim 2011'de Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi üniversite bölgesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdu önünde görev yapan trafik polisleri Mehmet Ali Ünal (49) ve Vahap Alagöz'ün (35) şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Teröristin ayrıca 25 Ağustos 2016'da, 'in Şavşat İlçesi Yanıklı köyü yakınında Genel Başkanı 'nun konvoyuna yönelik saldırı sonrasında, Jandarma Er Fatih Çaybaşın şehit olması ve 2 askerin de yaralanması olayını gerçekleştiren terörist grubun lideri olduğu ileri sürülmüştü.

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Öldürülen Gri listedeki terörist hakkında flaş ayrıntı
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