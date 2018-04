‘Şehit olursam cennette buluşuruz’

BUGÜN NELER OLDU

Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), evli ve bir çocuk babasıydı. Geçen cumartesi, görev yaptığı Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerde girilen çatışmada şehit düştü. Yozgat Sarıkaya'ya bağlı Küçükçalağıl köyünde son yolculuğuna uğurlanan şehidin babası Mehmet Pampal SABAH'a konuştu. Oğlunu, şehit olduğu gün telefonla aradığını anlatan Mehmet Pampal, "Ulaşamayınca gelinimi aradım. Bu sırada gelinimin telefonunu bir yüzbaşı aldı. Gelinim ise arkadan, 'söylemeyin' diyordu. O an anladım ve 'vay Dursun'um, yavrum şehit oldu' dedim. Oğlum askerliğe adeta sevdalıydı ama ben her şehit haberinde üzüntü yaşıyordum. Geçen yıl Konyalı bir arkadaşını şehit verdiklerinde, 'askerliği bırak' dedim. Oğlum ise 'baba ben askerliği severek yapıyorum. İnşallah bir şey olmaz. Şehit olursam da seni ve annemi, yani sizi kurtaracağım. Cennette buluşacağız' dedi. Evet artık oğlumla cennette buluşacağız. Allah devletimize, milletimize başka acı göstermesin. Devletimiz sağ olsun, bu acılar yaşanmasın. Oğlumu katleden o hainlere de acının en büyüğünü versin" dedi.Şehidin kardeşi Osman Pampal ise; "O benim tek ağabeyimdi. Ağabeyimi almış olabilirler ama ben varım ve her zaman hazırım. Allah'ın izni ile bir Dursun gider, bin Dursun gelir. Türk milletinin başı sağ olsun. Rabbim ağabeyimin ve bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yüreğini ortaya koyan Mehmetçiklerimiz unutmasınlar ki onlar her zaman yaşıyorlar. Benim ağabeyim de yaşıyor, bunu biliyor, hissediyorum. Gönlümde, yüreğimde yaşadığımı hissediyorum. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız hiçbir zaman göklerden yere inmeyecek. Bunu bilsinler" diye konuştu.Oğlu da aynı bölgede asker olan komşuları Güngör Bulut'ta, "Dursun'la son olarak çatışmaya girmeden bir saat önce konuştum. Bana, 'Uyuyordum, yeni kalktım göreve gideceğim' dedi. Ben de, 'oğlumun yanına ne zaman gideceksin' dedim. Bana, 'görevden iki gün sonra döneceğiz, o zaman ziyaret edeceğim' dedi. Üç saat sonra oğlum arayıp, şehit olduğunu söyledi. Vatanına ve milletine bağlıydı. Ağzından tek kelime kötü laf çıkmayan, kimsenin kalbini kırmayan bir insandı" dedi.