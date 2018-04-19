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Son dakika: merkezli operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 3 ilde, /'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 12 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:20
Son dakika: Amasya merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

merkezli 3 ilde, /'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 12 kişi gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Amasya merkez olmak üzere ve 'da belirlenen adreslere Terörle Mücadele Şubesi () ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, operasyon kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname () ile kapatılan Merzifon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayati Erkek'in de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt üyesi oldukları iddia edilen ve adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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Son dakika: Amasya merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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