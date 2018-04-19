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: 'da terör operasyonu

haberi! Terör örgütü /C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:39
Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu

'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü /C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları, örgütün merkez komitesinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları öğrenilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Eyüpsultan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı belirlenen bir otomobilde yapılan aramada ise 3 polis yeleği ile 3 polis rozeti ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu
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