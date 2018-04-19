Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları, örgütün merkez komitesinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları öğrenilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Eyüpsultan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı belirlenen bir otomobilde yapılan aramada ise 3 polis yeleği ile 3 polis rozeti ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.