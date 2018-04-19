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Teröristlerin inleri yok edildi

’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde F16’larla yapılan operasyonda belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. 5 ’lı öldürüldü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Teröristlerin inleri yok edildi
'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edilirken, 5 'lı teröristte etkisiz hale getirildi. 'nin Nazımiye ve Pülümür ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda ise biri 9 odalı 6 sığınak ile 3 mağarada, 3 , bir el bombası, amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. EYP'ler imha edilirken, sığınak ve mağaralar da kullanılamaz hale getirildi. Hakkari'nin İlçesi kırsalında da PKK'ya ait sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi.
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Teröristlerin inleri yok edildi
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