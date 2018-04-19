TSK’da 3 bin kripto FETÖ’cü

TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Hal
'in (OHAL) uzatılmasıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
, "FETÖ
'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri
içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettik. Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" ifadesini kullandı. FETÖ'yle mücadelenin hukuk kuralları çerçevesinde ve büyük titizlik ve kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulayan Canikli, "Bu kapsamda bugüne kadar 114 bin 949 kişi kamudan ihraç edildi. Bu sayı toplam kamu çalışanlarının yüzde 3.26'sına tekabül etmektedir. 24 bin 112 kişi de şu anda görevinden uzaklaştırılmış durumdadır. 40 bin 283 kişi görevine iade edilmiştir. Tüm bu sürecin mağduriyetlere izin vermeden, sağlıklı ve hakkaniyetli yürütülmesi için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon çok kısa sürede teşkilatlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu iç hukuk yolu olarak tanımıştır. Komisyon, tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır" diye konuştu. Bu arada OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL 7'nci kez 3 ay süreyle uzatıldı. OHAL'in uzatılmasına AK Parti ve MHP evet oyu verirken CHP ve HDP 'hayır' kullandı.