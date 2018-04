Türkiye’nin önünü açmak için 24 Haziran’da sandığa

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. MHP lideri Bahçeli'nin önceki gün TBMM'deki grup konuşmasında erken seçimi gündeme getirmesinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki kritik görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleriyle de görüştü. Erdoğan, daha sonra basın toplantısıyla erken seçimi açıkladı:15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da yaptığımız büyük miting milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya koymuştur.Hem şahsımın hem de partimin uzun zamandır dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini yine Sayın Bahçeli'nin ön açması ve desteğiyle 16 Nisan'da hayata geçirme imkanı bulduk. Türkiye 16 Nisan'dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmekte. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumla çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor.Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü alınması ve uygulanması için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık. Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makro ekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır.Bunun için seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 pazar günü yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP Meclis grupları olarak yasal süreci başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Erkenseçim kararıyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Memleketin işlerinin durmaması, konunun ülkenin gündeminden bir an önce düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran güzel bir tarih. Seçim süreci hemen başlayacak" dedi. Çankaya Köşkü'ndeki basın toplantısında 16 Nisan referandumundan sonra vatandaşların bir an önce fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesini beklediğini belirten Yıldırım, özetle şunları söyledi:Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dâhil olunca dün, bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alma yoluna gidilmiştir. Seçimleri de yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize, 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik ülkemizde çalışmalar devam edecektir.Bazen şu soruyu da soranlar oluyor. "Son Başbakan olarak 16 ay daha süreniz var. Neden böyle bir erken seçime gidiyorsunuz" denebiliyor. Şunu başından beri söylüyorum, ülkemin geleceği, milletin geleceği benim şahsımın ikbalinden, geleceğinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü kararın, şahsi beklentileri bir tarafa bırakarak bugüne kadar hep arkasında olduk, olur dedik, bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya devam edeceğim.AK Parti ve MHP, 3 Kasım 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018'e alınmasına ilişkin teklifi dün akşam TBMM Başkanlığı'na sundu. Altına ilk imzayı Başbakan Binali Yıldırım, ikinci imzayı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı teklifte "Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi.AK Parti kurmayları, seçim tarihinin açıklanması ile takvimin nasıl işleyeceğini değerlendirdi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'ne yönelik seçim yasalarını ilgilendiren uyum düzenlemelerini içeren mini paketin seçim kararı ile birlikte eşzamanlı yasalaştırılması gerekiyor. Bu nedenle mini pakete ilişkin düzenlemeler hızla komisyon ve Genel Kurul gündemine getirilip yasalaştırılacak. Erken seçimle ilgili önergenin ise yarın Anayasa Komisyonu'nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceği öğrenildi.Erken seçim kararının açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başkanı Sadi Güven de yaptığı açıklamada "Şu anda da seçim için hazırlığımız tamam, bugün itibariyle seçim takviminin hazırlıklarına başladık. Sürecin işletilmesi konusunda süre sorunu yoktur" dedi.Erkenseçim kararında Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler etkili oldu. Türkiye FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelesini sürdürürken Suriye'den gelen terör tehdidini bertaraf etmek Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını yaptı. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Ancak, dünyada yaşanan gelişmeler, içeride ve dışarıda terör tehdidin devam etmesi, Suriye'de kartların yeniden dağıtıldığı gelişmelerin yaşanması, Türkiye'nin daha etkili ve hızlı karar almasını elzem hale getirdi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar seçim havasında olmasının bazı kararların alınmasını sekteye uğratma ihtimali göz önünde bulunduruldu. Kararda ekonomik dengelerin korunması ile yabancı yatırımların artması ve hızlandırılması da etkili oldu. Seçimlerin ardından Türkiye hızlı, etkili karar mekanizmalarının yer alacağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek.