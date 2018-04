Yeni Asya Editörü itirafçı oldu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında örgüt üyeliği kapsamında açılan davada geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Yeni Asya Gazetesi Editörü Naciye Nur Kılınç'ın itirafçı olduğu için tahliye edildiği ortaya çıktı. Kılınç'ın son duruşmada ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin örgütte irtibatlı olduğu isimler ile ilgili mahkemeye bilgi verdiği de belirlendi.





Kılınç'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

0545 497 .. ..numaralı telefon hattı M.B. üzerine kayıtlıdır. Bu telefon hattını M.B., Y. isimli kişinin kullandığını söylemiştir, hatırladığım kadarıyla bu Y.'nin soyadı P.'dir. Bu hattı hiçbir şekilde ben kullanmadım. M.B., benim hakkımda, sadece şikayette bulunmuştur. Ancak hattı benim kullanmadığımı, Yeliz P.'nin kullandığını söylemiştir. Öncelikli olarak her ne kadar iki ayrı hattım gibi gözükse de 0553 454 .. .. ve 0553 623 .. .. numaralı hatları SİM kart değişikliğinden dolayı tek hattır. Yani ben aynı SİM kart üzerinden ByLock programını kullanmış gözüküyorum. 12 aydır tutukluyum. 10 aydır evliyim. Ben her ne kadar daha önceki ifadelerimde ByLock programını kullanmadığımı söylemiş ise de, şu an da bu programı kullandığımı kabul ediyorum. Bu hattı telefonuma Apple Store'dan indiren kişinin ismi M.C.'dir. KYK'ya başvurmuştum. Devlet yurdunda sıra bana gelmeyince ben de örgüte ait o zamanlar cemaat diye bildiğim yapının evinde kaldım. 2. Sınıfın sonunda bu evden ayrıldım. Ben evde kaldığım zaman içerisinde örgütten M.C. ile A.E. isimli kişileri tanımıyorum. Evin en ufak bir sorununda bunlar ilgileniyordu. Ayrıca bu evde E. isimli soy ismini bilmediğim Bayburtlu Gıda Mühendisliği okuyan birisi kalıyordu. Ayrıca S. isimli Güzel Sanatlar'da okuyan biri daha kalıyordu. Bu arkadaşlarda benimle beraber evden çıktılar. Ben 2012 yılının sonunda bu evden çıktım. Örgüt evinden çıktıktan sonra akşamları düğün fotoğrafları çekmek için ek iş yapıyordum. Ben iş görüşmesi sırasında bu programı indirdim. Bu programı M.C. kendisi benim telefonumdan indirdi. Bu programı tamamen yeni bir iş pozisyon durumu için indirdik. Ben basında yer alan haberlerden oldukça korkmuştum. Çünkü basında ByLock programı kullananlara çok ağır bir şekilde cezalar verildiğini duyuyordum. Ben İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğrencilerinin kaldığı evde kaldığım için bizim eve çok fazla misafir ya da öğrenci gelmiyordu. Benim en çok tanıdığım kişiler M.C. ile Y.P.'dir. Ben Y. P.'nin şu anda nerede ve ne iş yaptığını bilmiyorum. Ayrıca M.C.'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca A.E.'nin Erzurum'da olduğunu biliyorum. Bu kişiler hakkında adli olarak ne işlem yapılıp yapılmadığını ben bilmiyorum. Ben tutuklanmadan bir hafta kadar süre önce M.B. beni aradı. Benden helallik istedi. Aslında Y.P.'nin o hattı kullandığını, ancak kızdığım için senden şikayetçi olduğumu söyledi. Ben tutuklanmadan önce Yeni Asya Gazetesi'nde Editör olarak görev yapıyordum. Cezaevinde evlenmek zorunda kaldım. Böbrek taşı düşürüyorum. Aynı zamanda astım hastasıyım. Cezaevi şartları uygun olmadığından dolayı tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Benim E.N.K. isimli arkadaşım vardır. Zaman zaman bu arkadaşım da benim telefonumu kullanıyordu. Bu arkadaşımın maddi durumu kötü olduğundan dolayı ben ailesi ile görüşmek için telefonumu ona veriyordum. Bir iki saat onda kalmışlığı olmuştur. ByLock programının içeriklerine bakılırsa beyanlarımın samimi olduğu gözükecektir."